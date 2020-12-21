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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:33
velvet написав:
Только в отделении
В котором оформлялся, или уже неважно?
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wig
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:44
wig написав: velvet написав:
Только в отделении
В котором оформлялся, или уже неважно?
В любом
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velvet
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:15
klug написав:
Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
1. В листопаді закрив "старезну" "ВсеМожу" та ,що була ще зі страховкою, яка не відключається.
2. на наступний день оформив нову "ВсеМожу" з 15к.
3. в грудні закрив "нову" ВсеМожу )
4. в вечері того ж дня подав заявку на "ВсеМожу - ясно"
5. На наступний день оформив "ясно" з лімітом 30к.
Все.
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YaVI
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:22
Круто, коли все можеш. Потрібно піти перевзутися, бо вийшов файльстарт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:44
klug написав:
Круто, коли все можеш. Потрібно піти перевзутися, бо вийшов файльстарт.
і ще, щоб закрити поточну ВсеМожу, на які вибраний або надібраний КЛ, її треба вивести в "0" - можна відразу з у відділенні через р2р.
(сподіваюсь ,що це й так зрозуміло ,але на всяк випадок, зазначу цей нюанс
)
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YaVI
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53
Розділ 10? А який стовпчик, перший чи другий?
І що означає фраза, яка там мало не в кожному пункті "Входить у вартість тарифу за поповнення
рахунку безготівковим перерахуванням з інших
банків"?
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Ferlakur
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53
YaVI написав:
її треба вивести в "0" - можна відразу з у відділенні через р2р.
Лучше на пару часов раньше СЕПом.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 22 гру, 2020 00:09
Коллеги, кто сталкивался, 2 бесплатных снятия в месяц по все карте - это в календарный месяц?
С 1го по 30/31 число?
Или надо отсчитывать условный месяц от даты снятия?
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Alpha1251
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Додано: Вів 22 гру, 2020 00:29
Alpha1251 написав:
Коллеги, кто сталкивался, 2 бесплатных снятия в месяц по все карте - это в календарный месяц?
С 1го по 30/31 число?
Или надо отсчитывать условный месяц от даты снятия?
Если в кассе банка - календарный месяц.
Если у вас пенсионная/зарплатная - то будет бесплатно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 22 гру, 2020 00:49
klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
Я сделал.
Другу рефку. Он открыл кредитку.
Закрыл старую дебетку.
Взял у приятеля рефку.
Открыл всекарту.
Закрыл старую кредитку.
Через день зарегался на веб версии ясно
звонок. приглашение. получение.
оплатил ком.ку в нексте на 3000
проверил мсс -4900
Тепереча ждун.
100реф+100реф+300ком.+500кб
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BigMan
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