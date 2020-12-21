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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2759276027612762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:28

Re: ПУМБ

чето какая-то ерунда.

пробую по рефке (пробовал несколько разных рефок) заказать через вайбер "ВсеМожу (Ясно).
Оно мне пишет "Детали акціі Запроси друга" и далее текст с общими условиями и внизу приметка "зверніть увагу, що ми показуємо вам лише ті продукти ПУМБ, за які ви зможете отримати винагороду".
И предлагает только опцию "Замовити ВСЕЯСНО" (а єто кредит готивкою). Опции "замовити ВСЕМОЖУ" нет.
WTF?.
п.с В наличии у ПУМБА только депозитные карты.

п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:53

  Alex2007 написав:п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?

По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.
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  #<1 ... 2759276027612762
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