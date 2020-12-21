чето какая-то ерунда.
пробую по рефке (пробовал несколько разных рефок) заказать через вайбер "ВсеМожу (Ясно).
Оно мне пишет "Детали акціі Запроси друга" и далее текст с общими условиями и внизу приметка "зверніть увагу, що ми показуємо вам лише ті продукти ПУМБ, за які ви зможете отримати винагороду".
И предлагает только опцию "Замовити ВСЕЯСНО" (а єто кредит готивкою). Опции "замовити ВСЕМОЖУ" нет.
WTF?.
п.с В наличии у ПУМБА только депозитные карты.
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?