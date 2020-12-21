|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:28
чето какая-то ерунда.
пробую по рефке (пробовал несколько разных рефок) заказать через вайбер "ВсеМожу (Ясно).
Оно мне пишет "Детали акціі Запроси друга" и далее текст с общими условиями и внизу приметка "зверніть увагу, що ми показуємо вам лише ті продукти ПУМБ, за які ви зможете отримати винагороду".
И предлагает только опцию "Замовити ВСЕЯСНО" (а єто кредит готивкою). Опции "замовити ВСЕМОЖУ" нет.
WTF?.
п.с В наличии у ПУМБА только депозитные карты.
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2657
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1279 раз.
- Подякували: 1114 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:53
Alex2007 написав:
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только
через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1921
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26
Я правильно понимаю, для карты ВсеМожу до 28.02 не только снятие налички, но и сэп, и п2п за счёт кредитных средств — без комиссии и в грейсе?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3592
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|