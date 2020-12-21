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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2760276127622763>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:28

Re: ПУМБ

чето какая-то ерунда.

пробую по рефке (пробовал несколько разных рефок) заказать через вайбер "ВсеМожу (Ясно).
Оно мне пишет "Детали акціі Запроси друга" и далее текст с общими условиями и внизу приметка "зверніть увагу, що ми показуємо вам лише ті продукти ПУМБ, за які ви зможете отримати винагороду".
И предлагает только опцию "Замовити ВСЕЯСНО" (а єто кредит готивкою). Опции "замовити ВСЕМОЖУ" нет.
WTF?.
п.с В наличии у ПУМБА только депозитные карты.

п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 02:53

  Alex2007 написав:п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?

По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26

Re: ПУМБ

Я правильно понимаю, для карты ВсеМожу до 28.02 не только снятие налички, но и сэп, и п2п за счёт кредитных средств — без комиссии и в грейсе?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 07:47

  M-Audio написав:
  Alex2007 написав:п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?

По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.


Таки да. :D
Якщо у мене вже є кредитка «всеМОЖУ», чи можу я взяти участь в акції?

В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.


Однако у меня другой вопрос.
Как заранее отличить визуально или в пумбах-онлайн, что это именно яснаяВсеМогу, а не обычная ??
А то на вид одинаковы; например кура при оформлении-получении в отделении забудет поставить где-то в настройках карты, что "это ясно", сообщений о начислений сала тоже онлайн, как я понял, нигде нет - и нужно ждать 5 дней после оплаты.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:01

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:Как заранее отличить визуально или в пумбах-онлайн, что это именно яснаяВсеМогу, а не обычная ??

Заранее никак. Только опытным путем. Хотя, наверное, на ГЛ могут подсказать.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53

Re: ПУМБ

при оформлении кред.карты по факту названивают на место работы (если уже более-менее активный клиент банка и нормальная кредитная история) ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:56

Re: ПУМБ

Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить % :D

Alex2007, менеджер должен продолжать оформление карты по открытой заявке, которую оставили через сайт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:56

  Alex2007 написав:при оформлении кред.карты по факту названивают на место работы (если уже более-менее активный клиент банка и нормальная кредитная история) ?

Обычно нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:12

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:при оформлении кред.карты по факту
Мне финконсультант ваще сказала "всеможи" все с КБ,тогда нема смысла не по рефке заказывать непосредственно на pumb.ua/yasno :roll:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:12

  Spring написав:
  serzh написав:
  anis написав:Упс! Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?


Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.


Попробуйте с другого номера перейти по ссылке. Заказывайте на другой номер, а в качестве финансового при оформлении уже в отделении банка укажете удобный Вам номер


Пробовал с другого номера, пробовал по разным реф. ссылкам - результат один и тот же. В меню чат-бота "Оформити послугу" можно выбрать только кредит, кредитную карту и автоцивилку.
Видать 100 грн положены только для крупных городов. Провинциалам - зась !!!
serzh
 
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