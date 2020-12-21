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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 02:28
чето какая-то ерунда.
пробую по рефке (пробовал несколько разных рефок) заказать через вайбер "ВсеМожу (Ясно).
Оно мне пишет "Детали акціі Запроси друга" и далее текст с общими условиями и внизу приметка "зверніть увагу, що ми показуємо вам лише ті продукти ПУМБ, за які ви зможете отримати винагороду".
И предлагает только опцию "Замовити ВСЕЯСНО" (а єто кредит готивкою). Опции "замовити ВСЕМОЖУ" нет.
WTF?.
п.с В наличии у ПУМБА только депозитные карты.
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
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Alex2007
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Додано: Вів 22 гру, 2020 02:53
Alex2007 написав:
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только
через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.
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M-Audio
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:26
Я правильно понимаю, для карты ВсеМожу до 28.02 не только снятие налички, но и сэп, и п2п за счёт кредитных средств — без комиссии и в грейсе?
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Ferlakur
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Додано: Вів 22 гру, 2020 07:47
M-Audio написав: Alex2007 написав:
п.с2. Или это ВсеМожу(ясно.10%) всегда только
через pumb.ua/yasno заказывать нужно?
По-моему, там именно так и написано, что только через эту страницу.
Таки да.
Якщо у мене вже є кредитка «всеМОЖУ», чи можу я взяти участь в акції?
В Акції беруть участь тільки клієнти, які оформили кредитну картку «всеМожу», замовивши її за допомогою цієї сторінки сайту та скористалися формою заявки, що наведена вище. Існуючі клієнти не беруть участь в Акції.
Однако у меня другой вопрос.
Как заранее отличить визуально или в пумбах-онлайн, что это именно яснаяВсеМогу, а не обычная ??
А то на вид одинаковы; например кура при оформлении-получении в отделении забудет поставить где-то в настройках карты, что "это ясно", сообщений о начислений сала тоже онлайн, как я понял, нигде нет - и нужно ждать 5 дней после оплаты.
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Alex2007
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:01
Alex2007 написав:
Как заранее отличить визуально или в пумбах-онлайн, что это именно яснаяВсеМогу, а не обычная ??
Заранее никак. Только опытным путем. Хотя, наверное, на ГЛ могут подсказать.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53
при оформлении кред.карты по факту названивают на место работы (если уже более-менее активный клиент банка и нормальная кредитная история) ?
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Alex2007
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:56
Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить %
Alex2007, менеджер должен продолжать оформление карты по открытой заявке, которую оставили через сайт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:56
Alex2007 написав:
при оформлении кред.карты по факту названивают на место работы (если уже более-менее активный клиент банка и нормальная кредитная история) ?
Обычно нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:12
Alex2007 написав:
при оформлении кред.карты по факту
Мне финконсультант ваще сказала "всеможи" все с КБ,тогда нема смысла не по рефке заказывать непосредственно на pumb.ua/yasno
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:12
Spring написав: serzh написав: anis написав:
Упс!
Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?
Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.
Попробуйте с другого номера перейти по ссылке. Заказывайте на другой номер, а в качестве финансового при оформлении уже в отделении банка укажете удобный Вам номер
Пробовал с другого номера, пробовал по разным реф. ссылкам - результат один и тот же. В меню чат-бота "Оформити послугу" можно выбрать только кредит, кредитную карту и автоцивилку.
Видать 100 грн положены только для крупных городов. Провинциалам - зась !!!
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serzh
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