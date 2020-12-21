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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2760276127622763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:36

  MASolomko написав:Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить % :D

А толкать пумбом-онлайн бесплатно?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3593
З нами з: 14.10.08
Подякував: 207 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:37

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить % :D

А толкать пумбом-онлайн бесплатно?

Да
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velvet
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 444 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:38

serzh я в итоге зашел с другого аккаунта вайбера.ссылки менять бесполезно.
Яша
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 10.04.07
Подякував: 108 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:38

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:при оформлении кред.карты по факту
Мне финконсультант ваще сказала "всеможи" все с КБ,тогда нема смысла не по рефке заказывать непосредственно на pumb.ua/yasno :roll:


Ложь. Проверено на практике. Либо рефка либо кешбек-коммуналка.
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jay2004
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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  #<1 ... 2760276127622763
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