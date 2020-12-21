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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:36
MASolomko написав:
Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить %
А толкать пумбом-онлайн бесплатно?
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Ferlakur
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:37
Ferlakur написав: MASolomko написав:
Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить %
А толкать пумбом-онлайн бесплатно?
Да
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:38
serzh я в итоге зашел с другого аккаунта вайбера.ссылки менять бесполезно.
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Яша
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:38
Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
при оформлении кред.карты по факту
Мне финконсультант ваще сказала "всеможи" все с КБ,тогда нема смысла не по рефке заказывать непосредственно на pumb.ua/yasno
Ложь. Проверено на практике. Либо рефка либо кешбек-коммуналка.
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jay2004
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:52
jay2004 написав: Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
при оформлении кред.карты по факту
Мне финконсультант ваще сказала "всеможи" все с КБ,тогда нема смысла не по рефке заказывать непосредственно на pumb.ua/yasno
Ложь. Проверено на практике. Либо рефка либо кешбек-коммуналка.
это да. зато, если открыть по реф всекарту в гривне долл и евро, то приходит 300 грн кешбека за одну трату 101грн.
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Яша
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:04
Яша написав:
зато, если открыть по реф всекарту в гривне долл и евро
А ето где? Как раз думал еще всекарту в дойллерах открыть.
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escobar
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:13
escobar по любой рефф ссылке. их тут валом
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Яша
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