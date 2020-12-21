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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48
Мизантрóп написав:
200к просил
Вроде на самом деле дают 30к максимум по Всеможу.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:50
так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так что-то понял ?
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Alex2007
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:51
Alex2007 написав:
так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?
Да, Всеможу всё может.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:52
Мизантрóп написав: jay2004 написав:
2) Могут, если не будете просить кредлим
200к просил,божился до весны вернуть,даже кастет в залог предложил.Не налили
взял пока всекарту для полмиллиона в кассе
30к максимум (мне дали 22к). Я бы и лям взялбы
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:14
Какой тут регламент зачисления средств на погашение кредитки? Есть ссылочка?
И второй вопрос, когда самое позднее в феврале можно снять кредитную наличку /толкнуть приложением, чтобы было в грейсе?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:22
ingtrans написав: Alex2007 написав:
так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?
Да, Всеможу всё может.
вечером проверю,мои дропы уже в пути к отделению.
Я понял,что сайт ясно до лампы,ток лишний прозвон,пакет всёмогущий можно и так на отделении оформлять
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 22 гру, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:23
Мизантрóп написав: ingtrans написав: Alex2007 написав:
так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?
Да, Всеможу всё может.
вечером проверю,мои дропы уже в пути к отделению
Это давно проверено, но, правда, для окончателдьного подтверждения нужно бы дождаться выплаты.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:26
ingtrans написав:
Это давно проверено
у меня с сибасом комуна перелимитила уже 30к на трёх акках,вынужден сюда зайти,порядок навести
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:50
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