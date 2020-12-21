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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2762276327642765>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:200к просил

Вроде на самом деле дают 30к максимум по Всеможу.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:50

Re: ПУМБ

так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так что-то понял ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:51

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?

Да, Всеможу всё может.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:52

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:2) Могут, если не будете просить кредлим
200к просил,божился до весны вернуть,даже кастет в залог предложил.Не налили :mrgreen: взял пока всекарту для полмиллиона в кассе :wink:


30к максимум (мне дали 22к). Я бы и лям взялбы :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:14

Re: ПУМБ

Какой тут регламент зачисления средств на погашение кредитки? Есть ссылочка?

И второй вопрос, когда самое позднее в феврале можно снять кредитную наличку /толкнуть приложением, чтобы было в грейсе?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:22

  ingtrans написав:
  Alex2007 написав:так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?

Да, Всеможу всё может.

вечером проверю,мои дропы уже в пути к отделению.
Я понял,что сайт ясно до лампы,ток лишний прозвон,пакет всёмогущий можно и так на отделении оформлять
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 гру, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:23

  Мизантрóп написав:
  ingtrans написав:
  Alex2007 написав:так а если взять только всемогу, возможность отсвинить 175 грн по шестой категории будет или эта возможность только по всекарте ? вроде ж писали что и по всеМогущей карте тоже можно, или я не так понял ?

Да, Всеможу всё может.

вечером проверю,мои дропы уже в пути к отделению

Это давно проверено, но, правда, для окончателдьного подтверждения нужно бы дождаться выплаты.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:26

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Это давно проверено
у меня с сибасом комуна перелимитила уже 30к на трёх акках,вынужден сюда зайти,порядок навести :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:50

  Мизантрóп написав:Я понял,что сайт ясно до лампы,ток лишний прозвон,пакет всёмогущий можно и так на отделении оформлять

"Железная" логика - вы поняли, что соблюдать официальные условия акции не обязательно :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:54

Re: ПУМБ

Какие тут лимиты на переводы с карты на карту, сумма, количество ?
Поднимать звонком на горячую? В приложении не вижу возможности.
Ferlakur
 
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