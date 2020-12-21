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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:10
Спасибо,
но не пойму: лимит на переводы с карты на карту не более 25к один платеж, не более 75к в день, не более 10 операций в день. Только что толкнул 2 раза по 10к,больше не пускает.
Похоже, что "толкание" приложением идет как платёж (не более 20к) в сутки?
А "переводы с карты на карту" тогда что?
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13
Re: ПУМБ
В приложении у каждой карты есть свои лимиты.
По ссылке выше - стандартный лимит на сутки 20 000. Если его поднять можно будет толкнуть ещё.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 гру, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:20
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