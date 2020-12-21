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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2762276327642765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59

  Ferlakur написав:Какие тут лимиты на переводы с карты на карту, сумма, количество ?
Поднимать звонком на горячую? В приложении не вижу возможности.

https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:10

  velvet написав:
  Ferlakur написав:Какие тут лимиты на переводы с карты на карту, сумма, количество ?
Поднимать звонком на горячую? В приложении не вижу возможности.

https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916

Спасибо,
но не пойму: лимит на переводы с карты на карту не более 25к один платеж, не более 75к в день, не более 10 операций в день. Только что толкнул 2 раза по 10к,больше не пускает.
Похоже, что "толкание" приложением идет как платёж (не более 20к) в сутки?
А "переводы с карты на карту" тогда что?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:В приложении не вижу возможности.

В приложении у каждой карты есть свои лимиты.
  Ferlakur написав:Только что толкнул 2 раза по 10к,больше не пускает.

По ссылке выше - стандартный лимит на сутки 20 000. Если его поднять можно будет толкнуть ещё.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 гру, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferlakur написав:В приложении не вижу возможности.

В приложении у каждой карты есть свои лимиты.

В приложении вижу лимиты на снятие наличных и на операции в торговых точках.
Ferlakur
 
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