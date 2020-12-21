Вначале бейте по рефкам ВсеКарту (чтоб получить 100-ку). Потом https://www.pumb.ua/yasno бейте ВсеМожу-кредитку. На сл.день идете в отделение, сначала требуете ВсеКарту-дебитку (убеждаетесь у менагера что пришли именно по рефке!). Ее можно взять Визу и МС неименную сразу, и еще заказать 2 именных - это бесплатно. Как закончите с ВсеКартой - говорите что еще пришли за ВсеМожу (тоже убеждаетесь что по рефке с Ясно). Ну и если дадут, то так же можно бесплатно взять 2 системы: Виза+МС (в последнее времяврут что Виз нету) и заказать 2 системы именные. В результате, на выходе из отделения в этот день у Вас минимум 1 ВсеХочу и 1 ВсеМожу Вбираете КБ в Вайбере (рекомендую 6ю категорию), тратите 100+ грн. ВсеМожу (можете что-то ненужное купить, а на следующий день сдать в магаз). ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)
Да,лютый банк.Откупорил марочный разбираюсь и распутываюсь тож... С 0 лимом всемогущую не дают-минимум 500грн им вбить надо в компе.По рефам был болт-писало нема вашего номера,да хсн,в мае закрыть если всё так будет. И вопросик: 6-я категория плюсуется к комуне? 175+300 будет соблюдая условия?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 гру, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп написав:Я понял,что сайт ясно до лампы,ток лишний прозвон,пакет всёмогущий можно и так на отделении оформлять
"Железная" логика - вы поняли, что соблюдать официальные условия акции не обязательно
Без ясного открыл всемогущую.Взял морду работающую и привел.Минут 45 и порядок
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)