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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2763276427652766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:55

  escobar написав:Шото я запуталсо.
Всеможу с коммунальным кешбеком нужно только тут оформлять - https://www.pumb.ua/yasno ?

Или по рефкам тоже нормально?

Вначале бейте по рефкам ВсеКарту (чтоб получить 100-ку).
Потом https://www.pumb.ua/yasno бейте ВсеМожу-кредитку.
На сл.день идете в отделение, сначала требуете ВсеКарту-дебитку (убеждаетесь у менагера что пришли именно по рефке!). Ее можно взять Визу и МС неименную сразу, и еще заказать 2 именных - это бесплатно.
Как закончите с ВсеКартой - говорите что еще пришли за ВсеМожу (тоже убеждаетесь что по рефке с Ясно).
Ну и если дадут, то так же можно бесплатно взять 2 системы: Виза+МС (в последнее времяврут что Виз нету) и заказать 2 системы именные.
В результате, на выходе из отделения в этот день у Вас минимум 1 ВсеХочу и 1 ВсеМожу :)
Вбираете КБ в Вайбере (рекомендую 6ю категорию), тратите 100+ грн. ВсеМожу (можете что-то ненужное купить, а на следующий день сдать в магаз).
ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:52

Re: ПУМБ

  escobar написав:Шото я запуталсо.
Да,лютый банк.Откупорил марочный разбираюсь и распутываюсь тож...
С 0 лимом всемогущую не дают-минимум 500грн им вбить надо в компе.По рефам был болт-писало нема вашего номера,да хсн,в мае закрыть если всё так будет.
И вопросик: 6-я категория плюсуется к комуне? 175+300 будет соблюдая условия?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 гру, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:55

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:Я понял,что сайт ясно до лампы,ток лишний прозвон,пакет всёмогущий можно и так на отделении оформлять

"Железная" логика - вы поняли, что соблюдать официальные условия акции не обязательно :lol: :lol: :lol:

Без ясного открыл всемогущую.Взял морду работающую и привел.Минут 45 и порядок
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:00

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:200к просил

Вроде на самом деле дают 30к максимум по Всеможу.

да 30к,а 200к на сайте рисуют- то спец клиентам
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:И вопросик: 6-я категория плюсуется к комуне? 175+300 будет соблюдая условия?

Да, они независимы. Будет 475.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:Ferlakur, за СЭП и сторонний Р2Р надо платить % :D

А толкать пумбом-онлайн бесплатно?

Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22

Re: ПУМБ

Чойта меня менеджериха просила после оформления ВсеМожу сделать покупку на 100+ грн? Заявку подавал через yasno. Може она мою заявку похерила и оформила по своей рефке??
Ferlakur
 
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