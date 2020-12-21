Додано: Вів 22 гру, 2020 16:55

escobar написав: Шото я запуталсо.

Всеможу с коммунальным кешбеком нужно только тут оформлять - https://www.pumb.ua/yasno ?



Или по рефкам тоже нормально? Шото я запуталсо.Всеможу с коммунальным кешбеком нужно только тут оформлять -Или по рефкам тоже нормально?

Вначале бейте по рефкам ВсеКарту (чтоб получить 100-ку).Потомбейте ВсеМожу-кредитку.На сл.день идете в отделение, сначала требуете ВсеКарту-дебитку (убеждаетесь у менагера что пришли именно по рефке!). Ее можно взять Визу и МС неименную сразу, и еще заказать 2 именных - это бесплатно.Как закончите с ВсеКартой - говорите что еще пришли за ВсеМожу (тоже убеждаетесь что по рефке).Ну и если дадут, то так же можно бесплатно взять 2 системы: Виза+МС (в последнее времяврут что Виз нету) и заказать 2 системы именные.В результате, на выходе из отделения в этот день у Вас минимум 1 ВсеХочу и 1 ВсеМожуВбираете КБ в Вайбере (рекомендую 6ю категорию), тратите 100+ грн. ВсеМожу (можете что-то ненужное купить, а на следующий день сдать в магаз).ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)