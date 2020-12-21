вайбер банк внизу в пропозициях возле настроек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:35
вайбер банк внизу в пропозициях возле настроек
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 гру, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39
Понимаю,но на стене сайта пишет "все можу" и шабаш.Тот "сайт" для рекламы-распространитель,пропагандист, популяризатор, идеолог и сеятель)) банковского продукта и думается на перспективу самого YASNO как продавана электрики и газа
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:17
А почему 6ю, а не какую либо другую.
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:34
нужно считать,если траты иной своими %% перекрывают 175грн. то тогда выгодне не 6-я.Но явно ведь есть на руках карты десятка иных банков
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:40
Re: ПУМБ
Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
В АШАНЕ и некоторых Сильпо удобно на кассе самообслуживания пробить, а возврат даже не карту а налом.
С 6ти акаунтов 1000грн. на ровном месте.
Сейчас дети на карантине - пусть помогают
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Вів 22 гру, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:40
Re: ПУМБ
Друзья, уточните, пожалуйста: всеМОЖУ нужно именно зарегистрировать в next для кешбека по коммуналке или оплаты в нексте этой картой по коммунальным шаблонам должны корректно считаться и без регистрации и даже без логина в некст?
А то меня сомнения начали терзать. Оплатил домофон в нексте по шаблону, не логинясь, а пумб-онлайн эту операцию показывает как
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:43
Intento Kommunalka Dnipro =МСС 4900
рега не обязы
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:50
Re: ПУМБ
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