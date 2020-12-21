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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2764276527662767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:35

  Ferlakur написав:А как получить рефку, шоб слать друзякам?

вайбер банк внизу в пропозициях возле настроек
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 гру, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:Без ясного открыл всемогущую.Взял морду работающую и привел.Минут 45 и порядок

Вопрос же не в этом - любой может открыть кредитку просто так. Вопрос в том, по какой тогда причине вам должны платить коммунальный кэшбек, если даже заявку на Ясно было лень сделать? ;)

Понимаю,но на стене сайта пишет "все можу" и шабаш.Тот "сайт" для рекламы-распространитель,пропагандист, популяризатор, идеолог и сеятель)) банковского продукта и думается на перспективу самого YASNO как продавана электрики и газа
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:17

  ukrprom2014 написав:
  escobar написав:В результате, на выходе из отделения в этот день у Вас минимум 1 ВсеХочу и 1 ВсеМожу :)
Вбираете КБ в Вайбере (рекомендую 6ю категорию), тратите 100+ грн. ВсеМожу (можете что-то ненужное купить, а на следующий день сдать в магаз).
ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)

А почему 6ю, а не какую либо другую.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:34

  andyteam написав:
  ukrprom2014 написав:
  escobar написав:В результате, на выходе из отделения в этот день у Вас минимум 1 ВсеХочу и 1 ВсеМожу :)
Вбираете КБ в Вайбере (рекомендую 6ю категорию), тратите 100+ грн. ВсеМожу (можете что-то ненужное купить, а на следующий день сдать в магаз).
ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)

А почему 6ю, а не какую либо другую.

нужно считать,если траты иной своими %% перекрывают 175грн. то тогда выгодне не 6-я.Но явно ведь есть на руках карты десятка иных банков
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:40

Re: ПУМБ

  andyteam написав:А почему 6ю, а не какую либо другую.

Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
В АШАНЕ и некоторых Сильпо удобно на кассе самообслуживания пробить, а возврат даже не карту а налом.
С 6ти акаунтов 1000грн. на ровном месте.
Сейчас дети на карантине - пусть помогают :)
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Вів 22 гру, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:40

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:ВсеМожу платите тепло,газ,свет... но через ПУМБОнлайн (или зарегав в Некст, Портмоне... - то что идет как комуналь)
Друзья, уточните, пожалуйста: всеМОЖУ нужно именно зарегистрировать в next для кешбека по коммуналке или оплаты в нексте этой картой по коммунальным шаблонам должны корректно считаться и без регистрации и даже без логина в некст?

А то меня сомнения начали терзать. Оплатил домофон в нексте по шаблону, не логинясь, а пумб-онлайн эту операцию показывает как
Операция покупки через POS-терминал; (по карте: *****); Privat24 Kommunalka Dnipro UAUA
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:43

Intento Kommunalka Dnipro =МСС 4900
рега не обязы
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:50

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:Kommunalka Dnipro =МСС 4900
Спасибо.
Уже легче, буду ждать кешбека; видимо рано еще - платил в пятницу.
Intento
 
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