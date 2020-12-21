єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:59
Re: ПУМБ
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
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