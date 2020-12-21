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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2765276627672768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:59

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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  #<1 ... 2765276627672768
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