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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:59
ukrprom2014 написав:
Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:31
А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?
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Ferlakur
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:39
Ferlakur написав:
А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?
можно
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:39
Spring написав:
30000 максимум без справки о зарплате. Если принести справку, то могут гораздо больше утвердить. Причем справка может быть и на 10000, главное сколько работаете на одном месте и собственно наличие справки. При заполнение анкеты на месте уже указываете доп доход (сдаете квартиру бабушки, делаете ремонты, услуги на кабанчике, пишите дипломы студентам, крестиком вышиваете и ТД ещё может тысяч на 30000 в месяц ). И тогда может быть и 100 если нормальная кредитная история
Це теорія. Чи знаєте ви такі практичні випадки? Я запитував у відділенні чи варто нести довіку - мені відповіли, що з вулиці більше 30-ти все одно не дадуть. Це саме підтверджувала і місцева кура.
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klug
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:01
Ferlakur написав:
А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?
Мне предложили сделать перевод на свою карту в другой банк. Так карта активируется.
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andyteam
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:03
andyteam написав: Ferlakur написав:
А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?
Мне предложили сделать перевод на свою карту в другой банк. Так карта активируется.
Карта активна сразу после выдачи.
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Ferlakur
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:57
klug написав: Spring написав:
30000 максимум без справки о зарплате. Если принести справку, то могут гораздо больше утвердить. Причем справка может быть и на 10000, главное сколько работаете на одном месте и собственно наличие справки. При заполнение анкеты на месте уже указываете доп доход (сдаете квартиру бабушки, делаете ремонты, услуги на кабанчике, пишите дипломы студентам, крестиком вышиваете и ТД ещё может тысяч на 30000 в месяц ). И тогда может быть и 100 если нормальная кредитная история
Це теорія. Чи знаєте ви такі практичні випадки? Я запитував у відділенні чи варто нести довіку - мені відповіли, що з вулиці більше 30-ти все одно не дадуть. Це саме підтверджувала і місцева кура.
Приходив із довідкою, але дарма, 30к і баста, хоча може й не завели її як слід, хтозна...
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kreuz
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