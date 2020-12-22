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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2765276627672768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:59

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:31

Re: ПУМБ

А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:39

  Ferlakur написав:А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?

можно
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:39

  Spring написав:30000 максимум без справки о зарплате. Если принести справку, то могут гораздо больше утвердить. Причем справка может быть и на 10000, главное сколько работаете на одном месте и собственно наличие справки. При заполнение анкеты на месте уже указываете доп доход (сдаете квартиру бабушки, делаете ремонты, услуги на кабанчике, пишите дипломы студентам, крестиком вышиваете и ТД ещё может тысяч на 30000 в месяц ). И тогда может быть и 100 если нормальная кредитная история

Це теорія. Чи знаєте ви такі практичні випадки? Я запитував у відділенні чи варто нести довіку - мені відповіли, що з вулиці більше 30-ти все одно не дадуть. Це саме підтверджувала і місцева кура.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:01

  Ferlakur написав:А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?

Мне предложили сделать перевод на свою карту в другой банк. Так карта активируется.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:03

  andyteam написав:
  Ferlakur написав:А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?

Мне предложили сделать перевод на свою карту в другой банк. Так карта активируется.

Карта активна сразу после выдачи.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:57

  klug написав:
  Spring написав:30000 максимум без справки о зарплате. Если принести справку, то могут гораздо больше утвердить. Причем справка может быть и на 10000, главное сколько работаете на одном месте и собственно наличие справки. При заполнение анкеты на месте уже указываете доп доход (сдаете квартиру бабушки, делаете ремонты, услуги на кабанчике, пишите дипломы студентам, крестиком вышиваете и ТД ещё может тысяч на 30000 в месяц ). И тогда может быть и 100 если нормальная кредитная история

Це теорія. Чи знаєте ви такі практичні випадки? Я запитував у відділенні чи варто нести довіку - мені відповіли, що з вулиці більше 30-ти все одно не дадуть. Це саме підтверджувала і місцева кура.

Приходив із довідкою, але дарма, 30к і баста, хоча може й не завели її як слід, хтозна...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:07

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:она должна быть обязательно первой?

Не обязательно.
Но как только 100ка не уйдет - 100к в подарок прийдет :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:33

  andyteam написав:
  Ferlakur написав:А ота операция (100+), которую должен сделать Друг, она должна быть обязательно первой? И обязательно в POS терминале, или может быть например та же оплата коммуналки в онлайне?

Мне предложили сделать перевод на свою карту в другой банк. Так карта активируется.

Только обратно не переводите, а то деактивируется )))
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