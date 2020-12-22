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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2766276727682769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 02:26

  wig написав:сменить номер

Можно не менять номер, а добавить дополнительный.
Например, один номер для вайбера и смс (похоже, это "финансовый"),
а второй - для звонков с него в банк, чтобы ТОЖЕ считалось как с "финансового", иначе не скажут ничего по вашему аккаунту.

Теперь как логин для входа в пумб-онлайн у меня подходят оба.

И по моему опыту, это лучше делать в отделении. Бо вначале на горячке мне пытались поменять/добавить номер для вайбера, и вроде что-то даже добавили, но - не заработало. В отделении - все норм и сразу.

Возможно, там можно настроить разные номера для разных функций, т.е. больше двух номеров, но я не спросил.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:47

Re: ПУМБ

Aktus, финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка. Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber. А есть ещё номер для SMS-банкинга (получение информаций по транзакциям), который устанавливается для каждой платёжной карты свой.

В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.
При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.
Проверьте сие у себя.

  rollo написав:Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р.
Меня исправили, что по кредитной карте всеМОЖУ можно забирать и сторонним P2P. Для всеКАРТКИ сие обойдется с %.
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MASolomko
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  #<1 ... 2766276727682769
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