Можно не менять номер, а добавить дополнительный.
Например, один номер для вайбера и смс (похоже, это "финансовый"),
а второй - для звонков с него в банк, чтобы ТОЖЕ считалось как с "финансового", иначе не скажут ничего по вашему аккаунту.
Теперь как логин для входа в пумб-онлайн у меня подходят оба.
И по моему опыту, это лучше делать в отделении. Бо вначале на горячке мне пытались поменять/добавить номер для вайбера, и вроде что-то даже добавили, но - не заработало. В отделении - все норм и сразу.
Возможно, там можно настроить разные номера для разных функций, т.е. больше двух номеров, но я не спросил.