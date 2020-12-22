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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2766276727682769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 02:26

  wig написав:сменить номер

Можно не менять номер, а добавить дополнительный.
Например, один номер для вайбера и смс (похоже, это "финансовый"),
а второй - для звонков с него в банк, чтобы ТОЖЕ считалось как с "финансового", иначе не скажут ничего по вашему аккаунту.

Теперь как логин для входа в пумб-онлайн у меня подходят оба.

И по моему опыту, это лучше делать в отделении. Бо вначале на горячке мне пытались поменять/добавить номер для вайбера, и вроде что-то даже добавили, но - не заработало. В отделении - все норм и сразу.

Возможно, там можно настроить разные номера для разных функций, т.е. больше двух номеров, но я не спросил.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:47

Re: ПУМБ

Aktus, финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка. Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber. А есть ещё номер для SMS-банкинга (получение информаций по транзакциям), который устанавливается для каждой платёжной карты свой.

В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.
При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.
Проверьте сие у себя.

  rollo написав:Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р.
Меня исправили, что по кредитной карте всеМОЖУ можно забирать и сторонним P2P. Для всеКАРТКИ сие обойдется с %.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:57

  Alex2007 написав:
  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:175грн. чистой прибыли при 0 вложении.

Тут уже несколько дней назад писали - 500 грн. явно лучше. Даже при пусть чуть больших... не даже не затратах..., а просто оборотах ;)


Как рубануть Сковороду ? :mrgreen:

Выбрать категорию 2 и сделать обороты на 25к (не включая в траты продуктовые магазины).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:41

  Flamingo написав: Выбрать категорию 2 и сделать обороты на 25к (не включая в траты продуктовые магазины).

там АЗС і ще якась лабуда також в нагрузку не кешбечаться, в персональних умовах було таке
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:52

  ukrprom2014 написав:
  escobar написав:Шото я запуталсо.
Всеможу с коммунальным кешбеком нужно только тут оформлять - https://www.pumb.ua/yasno ?

Или по рефкам тоже нормально?

Вначале бейте по рефкам ВсеКарту (чтоб получить 100-ку).
Потом https://www.pumb.ua/yasno бейте ВсеМожу-кредитку.

Не пойдёт. После оформления заявки на ВсеКарту по рефке, yasno не принимает заявку на ВсеМожу. Пишет: "заявка не принята. Ви вже залишали заявку".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59

Re: ПУМБ

подскажите плиз , а приветственный КБ 100 грн и 100 грн по рефералке после оформления ВСе карты и оплаты 100 грн , через сколько времени , по опыту капнет на карту ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:01

Ferlakur
В ноябре еще принимало.
Если Вы правы, то либо в 1 заход уже не получится забрать и ВсеКарту и ВсеМОжу, либо можно попробовать на 2ю заявку указать другой № телефона.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:04

  ukrprom2014 написав:Ferlakur
В ноябре еще принимало.
Если Вы правы, то либо в 1 заход уже не получится забрать и ВсеКарту и ВсеМОжу, либо можно попробовать на 2ю заявку указать другой № телефона.

Может, после получения дебетки, когда закроется заявка, тут же подать заявку на ВсеМожу, дождаться звонка и снова к менеджеру.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:45

Re: ПУМБ

Насчет коммунального кешбека, в правилах акции сказано:

Клієнт може прийняти участь в Акції, якщо Банк, або Партнер Банку надав клієнту індивідуальне посилання для оформлення Картки за допомогою одного з каналів:
1)Viber;
2)Інформаційних ресурсів Партнера з переходом на інформаційний ресурс Банку;
3)телефонним дзвінком;
4)при оформленні договорів з Партнером Банкупро надання відповідних послуг Партнером Банку у відділеннях Банку.

Интересно, если человек уже является клиентом банка, например имеет "ВсеКарту" и ему в вайбер-боте в разделе "Мої пропозіції" светится кроме всего прочего "Кредитна картка", это прокатит как п.1?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:05

  lincoln2 написав:подскажите плиз , а приветственный КБ 100 грн и 100 грн по рефералке после оформления ВСе карты и оплаты 100 грн , через сколько времени , по опыту капнет на карту ?

Каждый раз по-разному: раз в день первой оплаты зачислили, а в другом случае недели через три. По условиям до 30 дней может быть.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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