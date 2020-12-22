Додано: Сер 23 гру, 2020 06:47

rollo написав: Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р. Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р.

Aktus, финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка. Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber. А есть ещё номер для SMS-банкинга (получение информаций по транзакциям), который устанавливается для каждой платёжной карты свой.В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.Проверьте сие у себя.Меня исправили, что по кредитной карте всеМОЖУ можно забирать и сторонним P2P. Для всеКАРТКИ сие обойдется с %.