Можно не менять номер, а добавить дополнительный. Например, один номер для вайбера и смс (похоже, это "финансовый"), а второй - для звонков с него в банк, чтобы ТОЖЕ считалось как с "финансового", иначе не скажут ничего по вашему аккаунту.
Теперь как логин для входа в пумб-онлайн у меня подходят оба.
И по моему опыту, это лучше делать в отделении. Бо вначале на горячке мне пытались поменять/добавить номер для вайбера, и вроде что-то даже добавили, но - не заработало. В отделении - все норм и сразу.
Возможно, там можно настроить разные номера для разных функций, т.е. больше двух номеров, но я не спросил.
Aktus, финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка. Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber. А есть ещё номер для SMS-банкинга (получение информаций по транзакциям), который устанавливается для каждой платёжной карты свой.
В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX. При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин. Проверьте сие у себя.
rollo написав:Платил наложенный на Новой почте. Комиса нет. Это сторонний Р2Р.
Меня исправили, что по кредитной карте всеМОЖУ можно забирать и сторонним P2P. Для всеКАРТКИ сие обойдется с %.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Насчет коммунального кешбека, в правилах акции сказано:
Клієнт може прийняти участь в Акції, якщо Банк, або Партнер Банку надав клієнту індивідуальне посилання для оформлення Картки за допомогою одного з каналів: 1)Viber; 2)Інформаційних ресурсів Партнера з переходом на інформаційний ресурс Банку; 3)телефонним дзвінком; 4)при оформленні договорів з Партнером Банкупро надання відповідних послуг Партнером Банку у відділеннях Банку.
Интересно, если человек уже является клиентом банка, например имеет "ВсеКарту" и ему в вайбер-боте в разделе "Мої пропозіції" светится кроме всего прочего "Кредитна картка", это прокатит как п.1?