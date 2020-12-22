ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:13
получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).
интересно когда правила сменили?
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:26
anis написав:
получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).
интересно когда правила сменили?
да не, ну бред какой-то
посетитель
Повідомлень: 231
З нами з: 22.12.18
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:27
посетитель сам понимаю, но видимо у них уже есть указка тормозить комуналку.
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:28
anis написав:
получил сегодня оф. ответ от банка
интересно когда правила сменили?
Никогда.
3.2.Для отримання Заохочення Акції необхідноздійснити за допомогою Картки, в період проведення Акції оплату комунальних послугу Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online». https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
Ferlakur
Повідомлень: 3613
З нами з: 14.10.08
Подякував: 213 раз.
Подякували: 164 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:47
а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?) или приглашение само придет через какое-то время?
Alex2007
1
Повідомлень: 2665
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 1115 раз.
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2
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:54
Ferlakur написав: anis написав:
получил сегодня оф. ответ от банка
интересно когда правила сменили?
Никогда.
3.2.Для отримання Заохочення Акції необхідноздійснити за допомогою Картки, в період проведення Акції оплату комунальних послугу Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online». https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
Это все понятно, но они трактуют их по своему.
Вот их ответ
В ответ на Ваше обращение сообщаем что операция которую Вы совершили не подходит под условия акции.
С условиями Вы можете ознакомиться на сайте :
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/pr ... plate#info
Почему то главное что под звёздочкой у них.
Пока переписка идёт 2 недели. Результата 0, операции 4900 не положено и все!
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:11
Alex2007 написав:
а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?)
или приглашение само придет через какое-то время?
viewtopic.php?p=5128669#p5128669
в предложениях раздел КБ.На красном писали запаздывает,вчера у меня по дропам появилось спустя часа три
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Повідомлень: 4964
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:27
Мизантрóп написав: Alex2007 написав:
а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?)
или приглашение само придет через какое-то время?
viewtopic.php?p=5128669#p5128669
в предложениях раздел КБ.На красном писали запаздывает,вчера у меня по дропам появилось спустя часа три
благодарю.
хорошо спрятали: внизу меню вибера нужно было прокрутить вниз
- даже не думал, что там под пунктом "додаток ПУМБ онлайн" еще вниз прокручивается и именно там в самом низу идут кнопки "мои пропозиции" и настройки . не прокрутив, можно долго сидеть ждать пропозиции
Alex2007
1
Повідомлень: 2665
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 1115 раз.
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2
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