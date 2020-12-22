RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2767276827692770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:13

Re: ПУМБ

получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).


интересно когда правила сменили?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:26

  anis написав:получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).


интересно когда правила сменили?
да не, ну бред какой-то
посетитель
 
Повідомлень: 231
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:27

посетитель
сам понимаю, но видимо у них уже есть указка тормозить комуналку.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:28

  anis написав:получил сегодня оф. ответ от банка

интересно когда правила сменили?


Никогда.
3.2.Для отримання Заохочення Акції необхідноздійснити за допомогою Картки, в період проведення Акції оплату комунальних послугу Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online».
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
Ferlakur
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 14.10.08
Подякував: 213 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:47

Re: ПУМБ

а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?)
или приглашение само придет через какое-то время?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2665
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:54

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:
  anis написав:получил сегодня оф. ответ от банка

интересно когда правила сменили?


Никогда.
3.2.Для отримання Заохочення Акції необхідноздійснити за допомогою Картки, в період проведення Акції оплату комунальних послугу Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online».
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
Это все понятно, но они трактуют их по своему.

Вот их ответ
В ответ на Ваше обращение сообщаем что операция которую Вы совершили не подходит под условия акции.
С условиями Вы можете ознакомиться на сайте : https://about.pumb.ua/ru/presscenter/pr ... plate#info

Почему то главное что под звёздочкой у них.
Пока переписка идёт 2 недели. Результата 0, операции 4900 не положено и все!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:11

  Alex2007 написав:а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?)
или приглашение само придет через какое-то время?

viewtopic.php?p=5128669#p5128669 в предложениях раздел КБ.На красном писали запаздывает,вчера у меня по дропам появилось спустя часа три
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 03.12.14
Подякував: 756 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:27

  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:а активацию кешбека по 6 категориям
искать через вайбер самому (где, в каком пункте меню ?)
или приглашение само придет через какое-то время?

viewtopic.php?p=5128669#p5128669 в предложениях раздел КБ.На красном писали запаздывает,вчера у меня по дропам появилось спустя часа три


благодарю.
хорошо спрятали: внизу меню вибера нужно было прокрутить вниз :mrgreen: - даже не думал, что там под пунктом "додаток ПУМБ онлайн" еще вниз прокручивается и именно там в самом низу идут кнопки "мои пропозиции" и настройки . не прокрутив, можно долго сидеть ждать пропозиции :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2665
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2767276827692770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Flamingo, ukrprom2014, Вадимка і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (941)
23.12.2020 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.