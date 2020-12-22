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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2768276927702771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:57

Re: ПУМБ

Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:02

Re: ПУМБ

lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:29

Ничего из коммунальных не платила через ПУМБ онлайн, все в декабре было или Некст или на том же Ясно, все выплатили на 5й день, 12 декабря оплата, 17 кешбек
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:42

      anis написав:
    lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
    Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
    У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.


    вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
    Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала. :D
    Alex2007
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:45

    Re: ПУМБ

    Alex2007 написав:
      anis написав:
    lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
    Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
    У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.


    вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
    Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала. :D
    Я как раз через пумб онлайн и платил, а им ещё теперь подавай только через мобилу
    Оформи карту по ссылке и получи:
    • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
    • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
    • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
    • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
    anis
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:49

      anis написав:
    Alex2007 написав:
      anis написав:Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
    У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.


    вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
    Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала. :D
    Я как раз через пумб онлайн и платил, а им ещё теперь подавай только через мобилу


    кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу. :lol:
    Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты. :mrgreen:
    Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 23 гру, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
    Alex2007
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:50

    Мне, когда подавал заявку на ВсеМожу оператор говорил, что только через сервис Yasno надо платить.
    А когда оформлял уже в отделении — кура сказала, только через ПУМБ онлайн.
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