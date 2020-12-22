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ПУМБ
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:57
Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
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lel
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:02
lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:29
Ничего из коммунальных не платила через ПУМБ онлайн, все в декабре было или Некст или на том же Ясно, все выплатили на 5й день, 12 декабря оплата, 17 кешбек
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:42
anis написав:
lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.
вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала.
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Alex2007
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:45
Alex2007 написав: anis написав:
lel написав:Вчера выплатили за 17.12. через Портмоне. А за 16.12. через то же Портмоне и Ясно- нет. Наверное зависит от получателя или вручную начисляют.
Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.
вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала.
Я как раз через пумб онлайн и платил, а им ещё теперь подавай только через мобилу
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:49
anis написав: Alex2007 написав: anis написав:
Наверное точно в ручную или тормозят в ручную.
У меня с начала декабря все операции и пусто, хоть после операций специально уточнил mcc, подтвердили 4900 кешбек будет ждите проводку, потом ждите после проводки ещё 5раб дней, потом ещё 5 дней, а потом уже незнаем уточним и ответ, что только через мобилу надо было, а веб или другие сервисы не попадают.
вчера на отделении тоже сказали, что платить через пумб онлайн. На неоднократные уточнения - говорили "пумб онлайн".
Сначала мысленно сделал поправку, что это было сказано стажеркой, но теперь лучше таки придется не рисковать через сторонние места иначе можно остаться без сала.
Я как раз через пумб онлайн и платил, а им ещё теперь подавай только через мобилу
кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 23 гру, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:50
Мне, когда подавал заявку на ВсеМожу оператор говорил, что только через сервис Yasno надо платить.
А когда оформлял уже в отделении — кура сказала, только через ПУМБ онлайн.
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