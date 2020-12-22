Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:44
Re: ПУМБ
Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?
Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:16
та же ситуация в мегабанке чтобы получить жалкие 1% кб
и если не ошибаюсь то и в forward кб только через свое приложение
КБ за открытие карты
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:19
Re: ПУМБ
тоже уже пришел к этому экспериментальным путём.Начали кнопаться по 6-й категории.Из веб морды не учло.
А как у кого называется в вебморде пакет? Стандарт это то?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42
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