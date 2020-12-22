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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2769277027712772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:44

Re: ПУМБ

Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?

Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции https://retail.pumb.ua/service/prqdp и в официальных правилах https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf такого не нахожу
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:16

  anis написав:получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).


интересно когда правила сменили?


та же ситуация в мегабанке чтобы получить жалкие 1% кб
и если не ошибаюсь то и в forward кб только через свое приложение
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:19

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?
тоже уже пришел к этому экспериментальным путём.Начали кнопаться по 6-й категории.Из веб морды не учло.
А как у кого называется в вебморде пакет? Стандарт это то?
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42

  slktym007 написав: У меня все оплаты в ПУМБ-онлайн учлись в 6-й категории.
Правда еще ж не дошло до выплаты кешбека.


А где это видно, учлись или не учлись?
Ferlakur
 
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