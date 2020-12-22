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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2769277027712772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:44

Re: ПУМБ

Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?

Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции https://retail.pumb.ua/service/prqdp и в официальных правилах https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf такого не нахожу
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:16

  anis написав:получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).


интересно когда правила сменили?


та же ситуация в мегабанке чтобы получить жалкие 1% кб
и если не ошибаюсь то и в forward кб только через свое приложение
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:19

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?
тоже уже пришел к этому экспериментальным путём.Начали кнопаться по 6-й категории.Из веб морды не учло.
А как у кого называется в вебморде пакет? Стандарт это то?
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42

  slktym007 написав: У меня все оплаты в ПУМБ-онлайн учлись в 6-й категории.
Правда еще ж не дошло до выплаты кешбека.


А где это видно, учлись или не учлись?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:51

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:А где это видно, учлись или не учлись?

прилетает уведомление в вайбер и пишет сколько операций осталось совершить
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:00

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.

Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:08

  Ferlakur написав:Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?

Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции https://retail.pumb.ua/service/prqdp и в официальных правилах https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf такого не нахожу

В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:16

  kreuz написав:
  Ferlakur написав:Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?

Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции https://retail.pumb.ua/service/prqdp и в официальных правилах https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf такого не нахожу

В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...


Так в комунальну акцію теж мають попадати тільки операції з карткою, менше з тим виходть, що найбільша ймовірність отримати кешбек по ній - це платити пумбою онлайн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:25

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:31

Re: ПУМБ

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переобуваются на ходу, здесь чётко написано, где можно платить
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