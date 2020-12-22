ПУМБ
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:44
Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?
Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции
https://retail.pumb.ua/service/prqdp
и в официальных правилах
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf
такого не нахожу
Ferlakur
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:16
anis написав:
получил сегодня оф. ответ от банка
на вопрос где же мои 10%
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что кешбек насчитывается только на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильного телефона через пумб онлайн(приложение).
интересно когда правила сменили?
та же ситуация в мегабанке чтобы получить жалкие 1% кб
и если не ошибаюсь то и в forward кб только через свое приложение
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:19
Ferlakur написав:
Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?
тоже уже пришел к этому экспериментальным путём.Начали кнопаться по 6-й категории.Из веб морды не учло.
А как у кого называется в вебморде пакет? Стандарт это то?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:42
slktym007 написав:
У меня все оплаты в ПУМБ-онлайн учлись в 6-й категории.
Правда еще ж не дошло до выплаты кешбека.
А где это видно, учлись или не учлись?
Ferlakur
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:51
Ferlakur написав:
А где это видно, учлись или не учлись?
прилетает уведомление в вайбер и пишет сколько операций осталось совершить
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:00
Goodman написав: ukrprom2014 написав:
Потому что самая быстрая и не затратная.
175грн. чистой прибыли при 0 вложении.
єто для начинающих, для затравки .
Тем кто в теме мало 175, если можно рубануть все 500. КПД больше. Єто наши методи.
Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:08
В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:16
kreuz написав:
В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...
Так в комунальну акцію теж мають попадати тільки операції з карткою, менше з тим виходть, що найбільша ймовірність отримати кешбек по ній - це платити пумбою онлайн.
Ferlakur
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:25
kreuz написав:
Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:31
переобуваются на ходу, здесь чётко написано, где можно платить
Hack-Stock
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