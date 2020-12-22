kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию
А може Ви місяць пропустили? )) Мені також 20 пропонували, хоч я начебто втретє кешбек обрав, а от половинці на перший раз 10 дозволили зробити. Вцілому, як доречі і з продуктами, напочатках більше пропонують, потім менше: мені вже 1%, їй ще 3%. Тож, гадаю, mono-маркетинг детектед, задали тренд...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...
Так в комунальну акцію теж мають попадати тільки операції з карткою, менше з тим виходть, що найбільша ймовірність отримати кешбек по ній - це платити пумбою онлайн.
Комуналь з рахунку нормально кешбечиться, ПУМБ-онлайн окремо в умовах прописаний, а там завжди тільки з рахунку й платиться.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию
Может Вы просто упустили момент, когда было 15? У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано. Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)