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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2770277127722773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:39

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию ;)

А може Ви місяць пропустили? )) Мені також 20 пропонували, хоч я начебто втретє кешбек обрав, а от половинці на перший раз 10 дозволили зробити. Вцілому, як доречі і з продуктами, напочатках більше пропонують, потім менше: мені вже 1%, їй ще 3%. Тож, гадаю, mono-маркетинг детектед, задали тренд...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:41

  Ferlakur написав:
  kreuz написав:
  Ferlakur написав:Значит, единственный железный способ - через мобильное приложение ПУМБ-онлайн?

Кстати, вроде тут писали, что оплаты в ПУМБ-онлайн не учитываются для количества операций 6-й категории кешбека. Где написано о таком ограничении, на странице акции https://retail.pumb.ua/service/prqdp и в официальных правилах https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... d_visa.pdf такого не нахожу

В 6-ту категорію (як і в розстрочки) попадають лише операції карткою, а ті, що в ПУМБ-онлайн виконуються за рахунком, тому й не йдуть у залік. Такий досвід, таке й підтвердження від підтримки...


Так в комунальну акцію теж мають попадати тільки операції з карткою, менше з тим виходть, що найбільша ймовірність отримати кешбек по ній - це платити пумбою онлайн.

Комуналь з рахунку нормально кешбечиться, ПУМБ-онлайн окремо в умовах прописаний, а там завжди тільки з рахунку й платиться.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:53

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию ;)

Может Вы просто упустили момент, когда было 15? :) У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.
Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:56

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба

первый раз выбрал и сразу 20
ранее никаким кб не пользовался и относился к банку скептически
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:27

  kreuz написав:Комуналь з рахунку нормально кешбечиться, ПУМБ-онлайн окремо в умовах прописаний, а там завжди тільки з рахунку й платиться.

Так пишут, что уже не кэшбечится, ни Портмоне, ни ПУМБ-онлайн, а, только, ПУМБ в телефоне.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:31

  wig написав:
  kreuz написав:Комуналь з рахунку нормально кешбечиться, ПУМБ-онлайн окремо в умовах прописаний, а там завжди тільки з рахунку й платиться.

Так пишут, что уже не кэшбечится, ни Портмоне, ни ПУМБ-онлайн, а, только, ПУМБ в телефоне.

Я так понял это у одного человека какие-то непонятки с ПУМБом, больше вроде никто такого не сообщал
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:38

  velvet написав:Я так понял это у одного человека какие-то непонятки с ПУМБом, больше вроде никто такого не сообщал

Да у меня тоже, по вибер-категории сразу в вибер же приходит сообщение с суммой кэшбека. А по коммуналке заплатил - и тишина.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:39

  velvet написав:
  wig написав:
  kreuz написав:Комуналь з рахунку нормально кешбечиться, ПУМБ-онлайн окремо в умовах прописаний, а там завжди тільки з рахунку й платиться.

Так пишут, что уже не кэшбечится, ни Портмоне, ни ПУМБ-онлайн, а, только, ПУМБ в телефоне.

Я так понял это у одного человека какие-то непонятки с ПУМБом, больше вроде никто такого не сообщал


понял аналогично, еще и пополнялово мабилы нарисовалось - у всех в черном списке кешбеков обычно, да и, кажется, сам ПУМБ где-то писал: 4900 - но мабилы и интернет - сорри, мимо кассы
cohan
 
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