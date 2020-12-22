Citizen_D написав:На каждой странице ветки пишется, что только 4900. У большинства проблем с кешбеком по коммуне нет, если оплата прошла по 4900. Срок возврата в среднем 5 рабочих дней, но бывает и до 14. Впечатление что банк не ожидал наплыва желающих воспользоваться его услугами.
То что у них руководство ж*** думало когда это всё запускали это уже понятно .Запускать без наличия соответствующих мощностей обеспечения это надо быть "очень умным". Насколько мне известно там бекофис сидит и считает на калькуляторе вручную это всё. В тоже время я не верю что они перестанут платить кешбек за комуналку оплаченную не в мобильном пумбе так как это будет совсем дно уже.
посетитель написав:В тоже время я не верю что они перестанут платить кешбек за комуналку оплаченную не в мобильном пумбе так как это будет совсем дно уже.
Может оно и так, но тем, кто, по какой-то причине, не попадёт в автоматическую раздачу пряников, придётся долго и нудно доказывать, что им чего-то недодали. Хотя доказать и получить обещанное, скорее всего, получится, количество необходимых для этого усилий может превысить стоимость овчинки. Поэтому я, например, предпочту воспользоваться методом, который с наибольшей вероятностью приведет к ожидаемому результату без дополнительных телодвижений. Если это ПУМБ онлайн со смартфона - значит пусть будет так.