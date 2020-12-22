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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2771277227732774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:25

  Citizen_D написав:На каждой странице ветки пишется, что только 4900. У большинства проблем с кешбеком по коммуне нет, если оплата прошла по 4900. Срок возврата в среднем 5 рабочих дней, но бывает и до 14. Впечатление что банк не ожидал наплыва желающих воспользоваться его услугами.

То что у них руководство ж*** думало когда это всё запускали это уже понятно :) .Запускать без наличия соответствующих мощностей обеспечения это надо быть "очень умным". Насколько мне известно там бекофис сидит и считает на калькуляторе вручную это всё.
В тоже время я не верю что они перестанут платить кешбек за комуналку оплаченную не в мобильном пумбе так как это будет совсем дно уже.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:28

Тока шо проплатил за электричество в приложении пумб-онлайн, счетчик в вайбере засчитал в 6-ю категорию.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:33

В помощь выбивающим кешбек по коммуналке. Ответ офпреда банка на минфине
https://minfin.com.ua/company/pumb/hotline/
вопрос от VMVarga (на данный момент первый на странице)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:49

  посетитель написав:В тоже время я не верю что они перестанут платить кешбек за комуналку оплаченную не в мобильном пумбе так как это будет совсем дно уже.
Может оно и так, но тем, кто, по какой-то причине, не попадёт в автоматическую раздачу пряников, придётся долго и нудно доказывать, что им чего-то недодали. Хотя доказать и получить обещанное, скорее всего, получится, количество необходимых для этого усилий может превысить стоимость овчинки. Поэтому я, например, предпочту воспользоваться методом, который с наибольшей вероятностью приведет к ожидаемому результату без дополнительных телодвижений. Если это ПУМБ онлайн со смартфона - значит пусть будет так.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:01

  Ferlakur написав:В помощь выбивающим кешбек по коммуналке. Ответ офпреда банка на минфине
https://minfin.com.ua/company/pumb/hotline/
вопрос от VMVarga (на данный момент первый на странице)


мне за прошлый месяц так и не ответили, и не выплатили, ксочек тот с 900 грн оплаты, но в этом как часы - 5 дней, Пормона и Изипей все окешбечено
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:45

  cohan написав:
  Ferlakur написав:В помощь выбивающим кешбек по коммуналке. Ответ офпреда банка на минфине
https://minfin.com.ua/company/pumb/hotline/
вопрос от VMVarga (на данный момент первый на странице)


мне за прошлый месяц так и не ответили, и не выплатили, ксочек тот с 900 грн оплаты, но в этом как часы - 5 дней, Пормона и Изипей все окешбечено

Так а где платили, в мобильном, пубм-онлайн, или на стороне?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:30

  Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

по двум аккам сразу после получения был в боте, а у меня пусто... по запросу сказали - должно прийти приглашение какое-то... хотя другим ничего не приходило. Но похоже зависит от манагера в отделении. По двум аккам была одна, а у меня другая.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:42

  ol_zy написав:
  Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

по двум аккам сразу после получения был в боте, а у меня пусто... по запросу сказали - должно прийти приглашение какое-то... хотя другим ничего не приходило.

Такая шняга приходила.
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ruvex
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