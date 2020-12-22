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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2772277327742775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25

платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
lincoln2
 
Повідомлень: 668
З нами з: 05.02.11
Подякував: 106 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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  #<1 ... 2772277327742775
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