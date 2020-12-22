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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
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