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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2772277327742775 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 813 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 813 Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25 платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ... lincoln2 Повідомлень: 668 З нами з: 05.02.11 Подякував: 106 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 09:39 ingtrans написав: Flamingo написав: kreuz написав: Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається... Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається... Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию

Может Вы просто упустили момент, когда было 15? У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.

Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями. Может Вы просто упустили момент, когда было 15?У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.

Визнаю, що помилився одразу, як хтось доведе, що йому прийшла масніша пропозиція, ніж у минулому місяці, тобто запропонують 175 грн за 10 операцій замість попередніх 20 або дадуть 3% на хлібобулки замість попереднього 1%... Бо маркетинг так працює: спочатку заманюють, а потім оптимізують, насінг пЬОрсонал - джаст бусінес, фулє )) знаю, що помилився одразу, як хтось доведе, що йому прийшла масніша пропозиція, ніж у минулому місяці, тобто запропонують 175 грн за 10 операцій замість попередніх 20 або дадуть 3% на хлібобулки замість попереднього 1%... Бо маркетинг так працює: спочатку заманюють, а потім оптимізують, насінг пЬОрсонал - джаст бусінес, фулє )) Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY

viber://v.pumb.ua/bcRvzq Переходь на темний бік за карткою(+50 грн), обирай кредиткувід А-банку (+50 грн),від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) абовід ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу): kreuz Повідомлень: 2719 З нами з: 10.12.07 Подякував: 147 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53 Alex2007 написав: кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.

Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты. кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.

У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.

17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.

Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13593 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7455 раз. Подякували: 3578 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 10:03 Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав: кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.

Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты. кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.

У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.

17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.

Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга

Звичайно, що ПУМБа з рахунку швидше списує, аніж з картки, тому й кешбечить швидше. Звичайно, що ПУМБа з рахунку швидше списує, аніж з картки, тому й кешбечить швидше. Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY

viber://v.pumb.ua/bcRvzq Переходь на темний бік за карткою(+50 грн), обирай кредиткувід А-банку (+50 грн),від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) абовід ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу): kreuz Повідомлень: 2719 З нами з: 10.12.07 Подякував: 147 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2772277327742775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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