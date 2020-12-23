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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
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lincoln2
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:39
ingtrans написав: Flamingo написав: kreuz написав:
Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию
Может Вы просто упустили момент, когда было 15?
У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.
Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.
Ви
знаю, що помилився одразу, як хтось доведе, що йому прийшла масніша пропозиція, ніж у минулому місяці, тобто запропонують 175 грн за 10 операцій замість попередніх 20 або дадуть 3% на хлібобулки замість попереднього 1%... Бо маркетинг так працює: спочатку заманюють, а потім оптимізують, насінг пЬОрсонал - джаст бусінес, фулє ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53
Alex2007 написав:
кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.
У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:03
Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:
кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.
У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Звичайно, що ПУМБа з рахунку швидше списує, аніж з картки, тому й кешбечить швидше.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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