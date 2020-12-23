RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2773277427752776>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25

платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
lincoln2
 
Повідомлень: 668
З нами з: 05.02.11
Подякував: 106 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:39

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию ;)

Может Вы просто упустили момент, когда было 15? :) У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.
Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.

Визнаю, що помилився одразу, як хтось доведе, що йому прийшла масніша пропозиція, ніж у минулому місяці, тобто запропонують 175 грн за 10 операцій замість попередніх 20 або дадуть 3% на хлібобулки замість попереднього 1%... Бо маркетинг так працює: спочатку заманюють, а потім оптимізують, насінг пЬОрсонал - джаст бусінес, фулє ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 10.12.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53

  Alex2007 написав:кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.

У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7455 раз.
Подякували: 3578 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:03

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.

У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга

Звичайно, що ПУМБа з рахунку швидше списує, аніж з картки, тому й кешбечить швидше.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 10.12.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:13

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Ну задержки ещё понять можно, а вот это как понимать?
  lincoln2 написав:платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
Уже третий случай в теме.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 08.03.18
Подякував: 308 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15

  ingtrans написав:Может Вы просто упустили момент, когда было 15? :)

Ошибка исключена - я мониторю все % кэшбеков "as soon as possible" и когда народ тут на ветке только начал писать что у кого-то 10, а у кого-то 15 - у меня уже давно было 20.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5364
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:21

Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?
la9
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 02.07.09
Подякував: 351 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:29

  MASolomko написав:
  Вкладчик1234 написав:Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Ну задержки ещё понять можно, а вот это как понимать?
  lincoln2 написав:платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
Уже третий случай в теме.

По каким-то причинам попало в разные поезда.
Возможно портмоне тасует свои терминалы, хз
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13594
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7455 раз.
Подякували: 3578 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:35

  la9 написав:Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?

Нет, не будет овера, "я сто раз так делал" (с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:40

  Ferlakur написав:В помощь выбивающим кешбек по коммуналке. Ответ офпреда банка на минфине
https://minfin.com.ua/company/pumb/hotline/
вопрос от VMVarga (на данный момент первый на странице)

ок, уточним и там почему выборочно идет начисление.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2773277427752776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, jay2004, proftpd66 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17699)
24.12.2020 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.