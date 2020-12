Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15

ingtrans написав: Может Вы просто упустили момент, когда было 15? Может Вы просто упустили момент, когда было 15?

Ошибка исключена - я мониторю все % кэшбеков "as soon as possible" и когда народ тут на ветке только начал писать что у кого-то 10, а у кого-то 15 - у меня уже давно было 20.