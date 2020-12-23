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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:25
платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
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lincoln2
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:39
ingtrans написав: Flamingo написав: kreuz написав:
Тим, хто вперше кешбек обирає, 10 операцій треба, хто вже не вперше, 15, потім 20, мені так здається...
Вам не правильно кажется. Я в этом месяце второй раз выбирал кэшбек - мне сразу предлагали 20 операций. Но я выбрал другую категрию
Может Вы просто упустили момент, когда было 15?
У меня был относительно короткий промежуток времени, когда предлагали 15 операций, и я их и выбрал, а потом стали предлагать 20, но считчик операций отсчитывал от 15, как и было выбрано.
Но вообще подход к предлагаемому количеству операций кажется более сложным. Я видел как минимум 6 разных ссылок на условия по КБ, которые присылали в боте. Хотя я подхожу под теорию kreuz с 15 операциями.
Ви
знаю, що помилився одразу, як хтось доведе, що йому прийшла масніша пропозиція, ніж у минулому місяці, тобто запропонують 175 грн за 10 операцій замість попередніх 20 або дадуть 3% на хлібобулки замість попереднього 1%... Бо маркетинг так працює: спочатку заманюють, а потім оптимізують, насінг пЬОрсонал - джаст бусінес, фулє ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53
Alex2007 написав:
кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.
У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:03
Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:
кстати да на уточняющий вопрос подчеркнула, что через мобильный додаток - будет сало, через веб версию - не будет. Видимо, это у них какие-то изменения и вказивки, а то налетело много свиней на новогоднюю раздачу.
Возможно к апрелю придется выбивать даже тем, кто через моб.застосунок будет делать оплаты.
У них мотивация на "активность додатка", а именно раздел "услуги" - вот и посылают всех туда.
17 числа заплатил за свет через изи-пей - 22 числа зашла выплата.
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Звичайно, що ПУМБа з рахунку швидше списує, аніж з картки, тому й кешбечить швидше.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:13
Вкладчик1234 написав:
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Ну задержки ещё понять можно, а вот это как понимать?
lincoln2 написав:
платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
Уже третий случай в теме.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15
ingtrans написав:
Может Вы просто упустили момент, когда было 15?
Ошибка исключена - я мониторю все % кэшбеков "as soon as possible" и когда народ тут на ветке только начал писать что у кого-то 10, а у кого-то 15 - у меня уже давно было 20.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:21
Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?
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la9
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:29
MASolomko написав: Вкладчик1234 написав:
Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Ну задержки ещё понять можно, а вот это как понимать?
lincoln2 написав:
платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
Уже третий случай в теме.
По каким-то причинам попало в разные поезда.
Возможно портмоне тасует свои терминалы, хз
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:35
la9 написав:
Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?
Нет, не будет овера, "я сто раз так делал" (с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:40
ок, уточним и там почему выборочно идет начисление.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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