Додано: Чет 24 гру, 2020 11:02

MASolomko написав: финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка. финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка.

Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.

В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.

При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.

Проверьте сие у себя.

Да разве ж я с этим спорю?Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили.Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков.Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.Да, Вы правы.Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX.А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.Не замечал, т.к. никогда не вводил "+38".