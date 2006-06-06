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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2773277427752776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:02

  MASolomko написав:финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка.

Да разве ж я с этим спорю?

Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.

Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили.
Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.

(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)

Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков.
Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.

И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.

В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.
При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.
Проверьте сие у себя.

Да, Вы правы.
Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX.
А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.

Не замечал, т.к. никогда не вводил "+38".
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:01

  la9 написав:Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?

Если тянуть аппкой Пумбы - овера нет. Проверено. Но теоретически, если толкнуть "чужим" сервисом, то неприятные варианты могут быть :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:08

Re: ПУМБ

Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:25

  Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:


Моя жена также боится банки, как огня :wink: . Поход в банк - сродни каторги :roll: .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:


Моя жена также боится банки, как огня :wink: . Поход в банк - сродни каторги :roll: .

Небойсь вы им ничо не рассказываете по сапожки в грейсе и шубку в шаровую полугодовую рассрочку 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:46

Re: ПУМБ

  anis написав:ок, уточним и там почему выборочно идет начисление.

Видимо процесс не автоматизирован, каждую транзакцию смотрят вручную.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:02

  Flamingo написав:
  Shaman написав:таки да - 06.06.06 - хотя может и байка :roll:
Нет не байка - вики - тоже дает эту дату. Причем с ссылкой на архивную страницу СКМ которая уже на самом сайте СКМ удалена - http://web.archive.org/web/201107131628 ... metinvest/



Таки байка :)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ")
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи
Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221
https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result
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