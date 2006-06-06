MASolomko написав:финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка.
Да разве ж я с этим спорю?
Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.
Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили. Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.
(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)
Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков. Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.
И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.
В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX. При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин. Проверьте сие у себя.
Да, Вы правы. Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX. А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.
Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
Моя жена также боится банки, как огня . Поход в банк - сродни каторги .
Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
Моя жена также боится банки, как огня . Поход в банк - сродни каторги .
Небойсь вы им ничо не рассказываете по сапожки в грейсе и шубку в шаровую полугодовую рассрочку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ") Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221 https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result