Да разве ж я с этим спорю?
Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.
Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили.
Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.
(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)
Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков.
Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.
И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.
В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.
При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.
Проверьте сие у себя.
Да, Вы правы.
Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX.
А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.
Не замечал, т.к. никогда не вводил "+38".