MASolomko написав:финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка.
Да разве ж я с этим спорю?
Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.
Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили. Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.
(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)
Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков. Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.
И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.
В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX. При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин. Проверьте сие у себя.
Да, Вы правы. Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX. А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.
Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
Моя жена также боится банки, как огня . Поход в банк - сродни каторги .
Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет...
Моя жена также боится банки, как огня . Поход в банк - сродни каторги .
Небойсь вы им ничо не рассказываете по сапожки в грейсе и шубку в шаровую полугодовую рассрочку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ") Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221 https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result
Щойно отримав кешбек за комуналку через Некст 19 грудня, при тому, що платежі через Ясну кабіну 16 грудня досі лишаються неокешбеченими. Однак, переліміт комунальних 3к на суму 2.40 грн вже враховано, бо без нього сума мала би бути більшою. Тому гадаю, що ПУМБекофіс в них полуавтоматичний якийсь...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ") Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221 https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result
Ой я вас умоляю. И не в таких реестрах правки задним числом делали. Причем по вопросам связанным с имущественными правами. А тут и вовсе ни к чему не обязывающая дата. Вот я чего-то сильно сумлеваюсь что в 2011 году СКМ ошибался на своем сайте в дате регистрации своей "дочки". Скорее всего из-за излишней "красивости" даты чуть позже ее решили подшаманить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0