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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2773277427752776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:02

  MASolomko написав:финансовый (он же основной) номер может быть только один. Его установка и смена только в отделении банка.

Да разве ж я с этим спорю?

Этот номер влияет на наличие кешбека и он должен быть в Viber.

Похоже, что и это так, хотя меня на горячке пытались убедить в том, что для вайбера может быть дополнительный номер. И даже что-то там настраивали, присылали приглашение, номер отправлялся в вайбер, прошла авторизация, но полностью не заработало, кешбек не появился. Или я не дождался. В отделении сказали, что "не так" настроили.
Но проверить утверждение горячки уже не могу, т.к. я в отделении просто финансовый сменил. А предыдущий финансовый оставил дополнительным.

(уточнение - выше речь о кешбеке по категориям, акционный 10 за комуналь и так начислялся)

Я ранее писал о том, что можно заявить минимум один дополнительный номер - например, если номер, на котором вайбер, не используется для обычных звонков.
Тогда можно звонить на горячку и с финансового, и с этого доп.номера.

И этот доп номер может не быть номером для SMS-банкинга, т.е. для банкинга будет финансовый. А может даже еще третий номер.

В веб-версию банкинга можно войти через логин и номер телефона. По умолчанию система при открытии банкинга присваивает клиенту логин в виде номера телефона без плюса вначале, т. е. 380NCXXXXXXX. А вход по номеру телефона осуществляется через +380NCXXXXXXX.
При смене основного номера логин в системе не меняется, но в отделении можно банкинг переоткрыть и указать желаемый логин.
Проверьте сие у себя.

Да, Вы правы.
Только логин без "+38", т. е. 0NCXXXXXXX.
А вход по фин. номеру работает в трех вариантах: +380NCXXXXXXX, 380NCXXXXXXX и 0NCXXXXXXX.

Не замечал, т.к. никогда не вводил "+38".
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:01

  la9 написав:Коллеги, а может быть овер по все-карте, если пополнить п2п и сразу снять в кассе? Карается?

Если тянуть аппкой Пумбы - овера нет. Проверено. Но теоретически, если толкнуть "чужим" сервисом, то неприятные варианты могут быть :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:08

Re: ПУМБ

Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:25

  Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:


Моя жена также боится банки, как огня :wink: . Поход в банк - сродни каторги :roll: .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:Ни за что чуть не получил "люлей" от супруги. Не любит она у меня карты оформлять. Мне нужные. Но скрипя зубами оформляет. А сейчас конец года, на работе запара, а тут звонок Пумбы - мол заберите свою карту в отделении и все такое. Она им: "да некогда мне по банкам шляться", а они не унимаются. В общем она конечно им пообещала, но параллельно решила "всыпать по первое число" мне. А я ж тут не при чем :oops: . Пришлось на пальцах объяснить, что это кура из Пумбы, выполняя годовой КаПиАй делает обзвон в надежде что кто-то придет, а она впарит этому кому-то карту-мгновенку (потому как ничего именного мы не заказывали) - скорее ВсеКарту. В общем супруга моя уже никуда не идет, а кура пусть ждет... :evil:


Моя жена также боится банки, как огня :wink: . Поход в банк - сродни каторги :roll: .

Небойсь вы им ничо не рассказываете по сапожки в грейсе и шубку в шаровую полугодовую рассрочку 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:46

Re: ПУМБ

  anis написав:ок, уточним и там почему выборочно идет начисление.

Видимо процесс не автоматизирован, каждую транзакцию смотрят вручную.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:02

  Flamingo написав:
  Shaman написав:таки да - 06.06.06 - хотя может и байка :roll:
Нет не байка - вики - тоже дает эту дату. Причем с ссылкой на архивную страницу СКМ которая уже на самом сайте СКМ удалена - http://web.archive.org/web/201107131628 ... metinvest/



Таки байка :)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ")
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи
Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221
https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result
V2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:17

Re: ПУМБ

Щойно отримав кешбек за комуналку через Некст 19 грудня, при тому, що платежі через Ясну кабіну 16 грудня досі лишаються неокешбеченими. Однак, переліміт комунальних 3к на суму 2.40 грн вже враховано, бо без нього сума мала би бути більшою. Тому гадаю, що ПУМБекофіс в них полуавтоматичний якийсь...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:14

  V2 написав:
  Flamingo написав:
  Shaman написав:таки да - 06.06.06 - хотя может и байка :roll:
Нет не байка - вики - тоже дает эту дату. Причем с ссылкой на архивную страницу СКМ которая уже на самом сайте СКМ удалена - http://web.archive.org/web/201107131628 ... metinvest/



Таки байка :)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ")
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи
Дата запису: 02.02.2006 Номер запису: 12661020000016221
https://usr.minjust.gov.ua/content/free ... son-result

Ой я вас умоляю. И не в таких реестрах правки задним числом делали. Причем по вопросам связанным с имущественными правами. А тут и вовсе ни к чему не обязывающая дата. Вот я чего-то сильно сумлеваюсь что в 2011 году СКМ ошибался на своем сайте в дате регистрации своей "дочки". Скорее всего из-за излишней "красивости" даты чуть позже ее решили подшаманить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:37

Flamingo
Офтопчік, але все-таки Єдиний державний реєстр первинний, вікі та сайти - вторинні ;)
V2
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