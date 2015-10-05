Додано: Чет 24 гру, 2020 18:05

Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.

Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно!

сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900.

после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10%

прошил 5 дней, снова пишу где 10%

5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней.

ок жду.

прошли все 5-10-15 дней

пишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили.

ну блин, тут уже дело принципа.

ок плачу через пумб-онлайн.

проходят опять 5 дней и тишина

пишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900

А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес.