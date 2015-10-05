V2 написав:Flamingo Офтопчік, але все-таки Єдиний державний реєстр первинний, вікі та сайти - вторинні
Напомнило: "Так там не по паспорту бьют, а по морде"
Еще раз - в такой стране как UA объективной реальностью есть тот факт, что любые гос. реестры - модерируемы в зависимости от интересов тех или иных лиц. Поэтому прошлое в реестрах у нас периодически переписывается в угоду сильным мира сего. Вики - ну ни разу в подобных вещах не заинтересована. Тем более подделывать архивы чужих сайтов на независимых ресурсах.
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100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно. Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно! сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900. после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10% прошил 5 дней, снова пишу где 10% 5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней. ок жду. прошли все 5-10-15 дней пишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили. ну блин, тут уже дело принципа. ок плачу через пумб-онлайн. проходят опять 5 дней и тишина пишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900 А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес.
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anis написав:с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 -
Ну 0000 далеко не у всех. Юзали приложуху или вебку?
И то и то Суть не в этом, а то, что это не повод, а отмазка для невыплаты Так как у меня есть операции с 4900 они не подходят, есть с онлайн тоже не то, в общем как ещё им заплатить они и сами не знают.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Вкладчик1234 написав:Задержки видимо связаны с тем, что выплачивают какими-то "поездами", возможно ещё влияет банк-экваер и скорость клиринга
Ну задержки ещё понять можно, а вот это как понимать?
lincoln2 написав:платил 2-мя платежами 1327,5 грн , 1700 грн -15,12 ...на портмоне ..вчера пришел КБ 167,25 грн ... при подборе вариантов ,скорее всего это второй остаток от 300 грн за платеж 1700 грн , но не полный , так как по идее за 1327 грн - 10 % ,а именно 132,75 начислено , но пока , не выплачено ...
Уже третий случай в теме.
я еще тогда ,на след .день 16,12 отправил платеж 1292 грн по тем же реквизитам за комуналку в портмоне ,что и пришел КБ ( опасаясь ,что при втором платеже 1300+ будет овер 300+ , и не насчитают ..) ..типа подстрахерился , рассрочка на 6 мес помогла принять решение..но пока и по нему , тихо.. ps половинка получила сегодня всеможу/ясно с боями....и со мной и с лумумбой ( сказала в Скунсе волки выдают карты ,а тут студенты .. если сегодня оплатить комуналку наперед ,как думаете ,засчитают за декабрь ? если да ,то в итоге ,каким сервисом гарантированей...