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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2775277627772778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:44

  lincoln2 написав:каким сервисом гарантированей...

Портмоне надежно доказано все виды газа, воды электрики и ОСББ

мне 10% кстати тоже ровно начисляют, с учетом суммирования выплаты в день,
все ок КРОМЕ одного раза в конце прошлого месяца: одну теорию уже опровергли, родим (хоть и не верится в такое) вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем", и третью - что починили

ну и четвертую - раскатал губу закинуть 5000 на Юнексе, так 15 грн за воду дает проплатить, 100 грн не дает, за ОСББ ни 100 ни 15 не дает - везде есть ПЕРЕПЛАТА, возможно, как-то еще это влияет - платить можно только если долг...
больше теорий нет, есть дерево - по нему стучу - пока все работает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52

Re: ПУМБ

Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:01

  Ferlakur написав:Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?

Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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  #<1 ... 2775277627772778
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