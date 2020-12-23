Портмоне надежно доказано все виды газа, воды электрики и ОСББ
мне 10% кстати тоже ровно начисляют, с учетом суммирования выплаты в день,
все ок КРОМЕ одного раза в конце прошлого месяца: одну теорию уже опровергли, родим (хоть и не верится в такое) вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем", и третью - что починили
ну и четвертую - раскатал губу закинуть 5000 на Юнексе, так 15 грн за воду дает проплатить, 100 грн не дает, за ОСББ ни 100 ни 15 не дает - везде есть ПЕРЕПЛАТА, возможно, как-то еще это влияет - платить можно только если долг...
больше теорий нет, есть дерево - по нему стучу - пока все работает