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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:44
lincoln2 написав:
каким сервисом гарантированей...
Портмоне надежно доказано все виды газа, воды электрики и ОСББ
мне 10% кстати тоже ровно начисляют, с учетом суммирования выплаты в день,
все ок КРОМЕ одного раза в конце прошлого месяца: одну теорию уже опровергли, родим (хоть и не верится в такое) вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем", и третью - что починили
ну и четвертую - раскатал губу закинуть 5000 на Юнексе, так 15 грн за воду дает проплатить, 100 грн не дает, за ОСББ ни 100 ни 15 не дает - везде есть ПЕРЕПЛАТА, возможно, как-то еще это влияет - платить можно только если долг...
больше теорий нет, есть дерево - по нему стучу - пока все работает
cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52
Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Ferlakur
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:01
Ferlakur написав:
Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:54
ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.
Я к тому, что вроде должны учитываться операции только с какой-то одной карты?
Ferlakur
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:19
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.
Я к тому, что вроде должны учитываться операции только с какой-то одной карты?
Со всех ВсеКарт, которые у вас есть: и Виза и Мастер, и основные и допки, и дебетки и кредитки -- общий лимит на экк = 500грн чистыми + 300грн под акцию от Ясно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:26
А кто-то партнёрский кешбек от Эльдорадо получал? Всё чётко? По дате операции или проводке считают?
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MASolomko
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