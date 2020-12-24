Портмоне надежно доказано все виды газа, воды электрики и ОСББ
мне 10% кстати тоже ровно начисляют, с учетом суммирования выплаты в день, все ок КРОМЕ одного раза в конце прошлого месяца: одну теорию уже опровергли, родим (хоть и не верится в такое) вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем", и третью - что починили
ну и четвертую - раскатал губу закинуть 5000 на Юнексе, так 15 грн за воду дает проплатить, 100 грн не дает, за ОСББ ни 100 ни 15 не дает - везде есть ПЕРЕПЛАТА, возможно, как-то еще это влияет - платить можно только если долг... больше теорий нет, есть дерево - по нему стучу - пока все работает
Hack-Stock написав:15 числа платил на ясно 110 грн 16 числа платил на ясно 10 раз по 25 грн с интервалом в 30 секунд Кешбек выплатили только за 4 оплаты по 25 грн. Вот и думай теперь, как они там его начисляют.
Кешбек от ясно, это как приятный бонус, есть хорошо, нет, ну значит нет. Тут нельзя однозначно указать, будет ли он или нет. У одних есть по одним операциям, у других нет по ним же. Но хуже всего, что поддержка на это закрывает глаза и делает вид, что ничего не происходит. Узнаю старый ПУМБ за 10 лет ничего не изменилось в этом банке. жаль(((
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