Додано: Чет 24 гру, 2020 21:20

Hack-Stock написав: 15 числа платил на ясно 110 грн

16 числа платил на ясно 10 раз по 25 грн с интервалом в 30 секунд

Кешбек выплатили только за 4 оплаты по 25 грн.

Вот и думай теперь, как они там его начисляют.

Кешбек от ясно, это как приятный бонус, есть хорошо, нет, ну значит нет. Тут нельзя однозначно указать, будет ли он или нет. У одних есть по одним операциям, у других нет по ним же. Но хуже всего, что поддержка на это закрывает глаза и делает вид, что ничего не происходит.Узнаю старый ПУМБ за 10 лет ничего не изменилось в этом банке. жаль(((