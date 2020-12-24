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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2776277727782779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:44

  lincoln2 написав:каким сервисом гарантированей...

Портмоне надежно доказано все виды газа, воды электрики и ОСББ

мне 10% кстати тоже ровно начисляют, с учетом суммирования выплаты в день,
все ок КРОМЕ одного раза в конце прошлого месяца: одну теорию уже опровергли, родим (хоть и не верится в такое) вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем", и третью - что починили

ну и четвертую - раскатал губу закинуть 5000 на Юнексе, так 15 грн за воду дает проплатить, 100 грн не дает, за ОСББ ни 100 ни 15 не дает - везде есть ПЕРЕПЛАТА, возможно, как-то еще это влияет - платить можно только если долг...
больше теорий нет, есть дерево - по нему стучу - пока все работает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52

Re: ПУМБ

Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:01

  Ferlakur написав:Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?

Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:54

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?

Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.

Я к тому, что вроде должны учитываться операции только с какой-то одной карты?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:19

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:Жена сегодня получила дебетку, потом ВсеМожу. И операции по обеим картам идут, если верить вайберу, в зачет 6й категории. Это глюк?

Не глюк. По всем картам одна и таже категория.
Для ВсеМожу дополнительно комуналь.

Я к тому, что вроде должны учитываться операции только с какой-то одной карты?

Со всех ВсеКарт, которые у вас есть: и Виза и Мастер, и основные и допки, и дебетки и кредитки -- общий лимит на экк = 500грн чистыми + 300грн под акцию от Ясно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:26

Re: ПУМБ

А кто-то партнёрский кешбек от Эльдорадо получал? Всё чётко? По дате операции или проводке считают?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:01

Re: ПУМБ

15 числа платил на ясно 110 грн
16 числа платил на ясно 10 раз по 25 грн с интервалом в 30 секунд
Кешбек выплатили только за 4 оплаты по 25 грн.
Вот и думай теперь, как они там его начисляют.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:18

  Hack-Stock написав:16 числа платил на ясно 10 раз по 25 грн с интервалом в 30 секунд


Вы их озадачили )
но в общем да - логика неясна, повезет - не повезет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:20

Re: ПУМБ

Hack-Stock написав:15 числа платил на ясно 110 грн
16 числа платил на ясно 10 раз по 25 грн с интервалом в 30 секунд
Кешбек выплатили только за 4 оплаты по 25 грн.
Вот и думай теперь, как они там его начисляют.
Кешбек от ясно, это как приятный бонус, есть хорошо, нет, ну значит нет. Тут нельзя однозначно указать, будет ли он или нет. У одних есть по одним операциям, у других нет по ним же. Но хуже всего, что поддержка на это закрывает глаза и делает вид, что ничего не происходит.
Узнаю старый ПУМБ за 10 лет ничего не изменилось в этом банке. жаль(((
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
wig
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