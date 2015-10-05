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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2776277727782779 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 813 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 813 Додано: Чет 24 гру, 2020 22:17 wig написав: Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек? Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?



а там разве картой платится? Вы выписку посмотрите - стопудово там будет какой-то "перевод на счет в рамках договору / послуги"



эти БанкОнлайнОплатаКомуналь постоянно пытаются обуть, КредиАгриколь, например, точно делает перевод со счета (крадитного, *..ь), правда не помню, предупреждает или нет

ОТП в связке с Портмоной это хорошо демонстрирует - что там идет движ со счета, без участия карты а там разве картой платится? Вы выписку посмотрите - стопудово там будет какой-то "перевод на счет в рамках договору / послуги"эти БанкОнлайнОплатаКомуналь постоянно пытаются обуть, КредиАгриколь, например, точно делает перевод со счета (крадитного, *..ь), правда не помню, предупреждает или нетОТП в связке с Портмоной это хорошо демонстрирует - что там идет движ со счета, без участия карты cohan Повідомлень: 608 З нами з: 27.09.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 22:30 klug написав: YaVI написав: klug написав: Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити). Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).

1. В листопаді закрив "старезну" "ВсеМожу" та ,що була ще зі страховкою, яка не відключається.

2. на наступний день оформив нову "ВсеМожу" з 15к.

3. в грудні закрив "нову" ВсеМожу )

4. в вечері того ж дня подав заявку на "ВсеМожу - ясно"

5. На наступний день оформив "ясно" з лімітом 30к.

Все. 1. В листопаді закрив "старезну" "ВсеМожу" та ,що була ще зі страховкою, яка не відключається.2. на наступний день оформив нову "ВсеМожу" з 15к.3. в грудні закрив "нову" ВсеМожу )4. в вечері того ж дня подав заявку на "ВсеМожу - ясно"5. На наступний день оформив "ясно" з лімітом 30к.Все.

Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів. Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів.

Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів? Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів? Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3330 З нами з: 06.03.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 22:31 cohan написав: wig написав: Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек? Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?



а там разве картой платится? Вы выписку посмотрите - стопудово там будет какой-то "перевод на счет в рамках договору / послуги"



эти БанкОнлайнОплатаКомуналь постоянно пытаются обуть, КредиАгриколь, например, точно делает перевод со счета (крадитного, *..ь), правда не помню, предупреждает или нет

ОТП в связке с Портмоной это хорошо демонстрирует - что там идет движ со счета, без участия карты а там разве картой платится? Вы выписку посмотрите - стопудово там будет какой-то "перевод на счет в рамках договору / послуги"эти БанкОнлайнОплатаКомуналь постоянно пытаются обуть, КредиАгриколь, например, точно делает перевод со счета (крадитного, *..ь), правда не помню, предупреждает или нетОТП в связке с Портмоной это хорошо демонстрирует - что там идет движ со счета, без участия карты

Это теория. По печатным условиям акции ПУМБ онлайн попадает, куры тоже все в один голос утверждали, что попадает.

Но, интересует практика, кто-то получал с web или mobile версии ПУМБ онлайн? Это теория. По печатным условиям акции ПУМБ онлайн попадает, куры тоже все в один голос утверждали, что попадает.Но, интересует практика, кто-то получал с web или mobile версии ПУМБ онлайн? wig

Повідомлень: 4731 З нами з: 06.01.12 Подякував: 63 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 22:35 anis написав: Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.

Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно!

сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900.

после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10%

прошил 5 дней, снова пишу где 10%

5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней.

ок жду.

прошли все 5-10-15 дней

пишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили.

ну блин, тут уже дело принципа.

ок плачу через пумб-онлайн.

проходят опять 5 дней и тишина

пишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900

А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес. Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно!сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900.после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10%прошил 5 дней, снова пишу где 10%5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней.ок жду.прошли все 5-10-15 днейпишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили.ну блин, тут уже дело принципа.ок плачу через пумб-онлайн.проходят опять 5 дней и тишинапишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес.

Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе. Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3330 З нами з: 06.03.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 22:54 velvet написав: anis написав: Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.

...

А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес. Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно....А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес.

Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе. Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе.

Единственное можно письменно запросить ответ через обращение граждан. Возможно именно этот вопрос проЯСНИтся и документально. Однако окончательный вердикт может быть не пользу клиента, об этом тоже не стоит забывать.

п.с. Пару лет назад разбирался по подобному случаю, только в карточном вопросе. Банк встал и остался в позе. Единственное можно письменно запросить ответ через обращение граждан. Возможно именно этот вопрос проЯСНИтся и документально. Однако окончательный вердикт может быть не пользу клиента, об этом тоже не стоит забывать.п.с. Пару лет назад разбирался по подобному случаю, только в карточном вопросе. Банк встал и остался в позе. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10356 З нами з: 03.11.08 Подякував: 780 раз. Подякували: 2299 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 23:11 Re: ПУМБ velvet написав: anis написав: Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.

Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно!

сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900.

после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10%

прошил 5 дней, снова пишу где 10%

5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней.

ок жду.

прошли все 5-10-15 дней

пишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили.

ну блин, тут уже дело принципа.

ок плачу через пумб-онлайн.

проходят опять 5 дней и тишина

пишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900

А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес. Ну что если автоматом не зашли 10% на коммуну, то выбить их практически невозможно.Получил всеможу от ясно. после этого уточнил на горячке что карта от ясно!сделал оплату за коммуну на портмоне mcc 4900.после этого уточнил, сказали mcc 4900 через 5 дней будет 10%прошил 5 дней, снова пишу где 10%5 дней от проводки, ок жду. тишина, пишу, 5 раб. дней.ок жду.прошли все 5-10-15 днейпишу. где 10% ответ не положено так как не с пумб-онлайн платили.ну блин, тут уже дело принципа.ок плачу через пумб-онлайн.проходят опять 5 дней и тишинапишу где 10% - ответ mcc 0000 не положено, должен быть 4900А то, что с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 - занавес.

Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе. Может у Вас всё же всеможу завели не от ясно? Потому как по-моему никому из присутствующих на форуме не отказывали в выплате по всем направлениям. Есть какие-то периодические сбои по отдельным платежам, но чтобы так наглухо ничего не платили в принципе. Что карта от ясно, писал уже ранее, получил после того как это подтвердили на горячее, в отделении заполняла анкету от ясно.

После активации ещё до оплаты уточнил, после оплаты, все всех устроило. И тем более отказ не идёт что карта не от ясно.

А то что не платил через приложение, а когда оплатил через приложение, что mcc не тот, а на вопрос почему с 4900 нет выплат, ответа нет, совещаются уже неделю

Ps если б мне сказали, что мол карта не та и так далее, не было б никаких вопросов, уже месяц с ними бьюсь за этот кешбек, не так 300 грн важны, как дело принципа.

Уже на категории больше взял))

Но видят что карта ясно, видят что mcc 4900, видят, что через онлайн Пумба что с приложения, а почему нет кешбека незнают)) это как понимать? Что карта от ясно, писал уже ранее, получил после того как это подтвердили на горячее, в отделении заполняла анкету от ясно.После активации ещё до оплаты уточнил, после оплаты, все всех устроило. И тем более отказ не идёт что карта не от ясно.А то что не платил через приложение, а когда оплатил через приложение, что mcc не тот, а на вопрос почему с 4900 нет выплат, ответа нет, совещаются уже неделюPs если б мне сказали, что мол карта не та и так далее, не было б никаких вопросов, уже месяц с ними бьюсь за этот кешбек, не так 300 грн важны, как дело принципа.Уже на категории больше взял))Но видят что карта ясно, видят что mcc 4900, видят, что через онлайн Пумба что с приложения, а почему нет кешбека незнают)) это как понимать? Оформи карту по ссылке и получи:

+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи

+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX

+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ

+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP anis

Повідомлень: 2548 З нами з: 22.11.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 23:17 velvet написав: klug написав: Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів. Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів.

Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів? Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів?

На правду, я не бачу, які могли б бути зміни. Оператор аж пищав від радості, що йому когось вдасться оформити і ми пройшли майже всі кроки. Відлуп прийшов від ПУМБи на етапі попереднього визначення ліміту. У більшості банок скоринг - це той ресурс, яки частіше ніж раз на місяць смикати не лише безперспективно, але і шкідливо, тому я просто очікую. Чим керується банка, яка у жовтні видала 30к, отримала їх назад у повному обсязі та без прострочок і після цього видала дулю - питання риторичне.



Цей маленький експеримент поки обійшовся десь у 159 грн недоотриманого прибутку. Враховуючи поневіряння з кишмишем деяких форумчан, можливо він і не був того вартий - побачимо наприкінці січня.



P.S. у жовтні рейтинг УБКІ був ~485, після отримання ВсеМожу і вигрібання ліміту - 408, на момент відмови - 428. До цього у понеділок А-Банка підкинула ще 30к, але я маю сумнів, що вони так оперативно подали їх до УБКІ. На правду, я не бачу, які могли б бути зміни. Оператор аж пищав від радості, що йому когось вдасться оформити і ми пройшли майже всі кроки. Відлуп прийшов від ПУМБи на етапі попереднього визначення ліміту. У більшості банок скоринг - це той ресурс, яки частіше ніж раз на місяць смикати не лише безперспективно, але і шкідливо, тому я просто очікую. Чим керується банка, яка у жовтні видала 30к, отримала їх назад у повному обсязі та без прострочок і після цього видала дулю - питання риторичне.Цей маленький експеримент поки обійшовся десь у 159 грн недоотриманого прибутку. Враховуючи поневіряння з кишмишем деяких форумчан, можливо він і не був того вартий - побачимо наприкінці січня.P.S. у жовтні рейтинг УБКІ був ~485, після отримання ВсеМожу і вигрібання ліміту - 408, на момент відмови - 428. До цього у понеділок А-Банка підкинула ще 30к, але я маю сумнів, що вони так оперативно подали їх до УБКІ. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5203 З нами з: 18.08.14 Подякував: 232 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 23:33 klug написав: velvet написав: klug написав: Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів. Був ліміт 30к. Стару закрив. На наступний день подаю заявку у Ясно: відмова, зверніться за 30 днів.

Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів? Чи є якісь зміни? Чи треба чекати 30 днів?

На правду, я не бачу, які могли б бути зміни. Оператор аж пищав від радості, що йому когось вдасться оформити і ми пройшли майже всі кроки. Відлуп прийшов від ПУМБи на етапі попереднього визначення ліміту. У більшості банок скоринг - це той ресурс, яки частіше ніж раз на місяць смикати не лише безперспективно, але і шкідливо, тому я просто очікую. Чим керується банка, яка у жовтні видала 30к, отримала їх назад у повному обсязі та без прострочок і після цього видала дулю - питання риторичне.



Цей маленький експеримент поки обійшовся десь у 159 грн недоотриманого прибутку. Враховуючи поневіряння з кишмишем деяких форумчан, можливо він і не був того вартий - побачимо наприкінці січня.



P.S. у жовтні рейтинг УБКІ був ~485, після отримання ВсеМожу і вигрібання ліміту - 408, на момент відмови - 428. До цього у понеділок А-Банка підкинула ще 30к, але я маю сумнів, що вони так оперативно подали їх до УБКІ. На правду, я не бачу, які могли б бути зміни. Оператор аж пищав від радості, що йому когось вдасться оформити і ми пройшли майже всі кроки. Відлуп прийшов від ПУМБи на етапі попереднього визначення ліміту. У більшості банок скоринг - це той ресурс, яки частіше ніж раз на місяць смикати не лише безперспективно, але і шкідливо, тому я просто очікую. Чим керується банка, яка у жовтні видала 30к, отримала їх назад у повному обсязі та без прострочок і після цього видала дулю - питання риторичне.Цей маленький експеримент поки обійшовся десь у 159 грн недоотриманого прибутку. Враховуючи поневіряння з кишмишем деяких форумчан, можливо він і не був того вартий - побачимо наприкінці січня.P.S. у жовтні рейтинг УБКІ був ~485, після отримання ВсеМожу і вигрібання ліміту - 408, на момент відмови - 428. До цього у понеділок А-Банка підкинула ще 30к, але я маю сумнів, що вони так оперативно подали їх до УБКІ.

По першому Вашому повідомленню не зрозумів, що відмова в видачі картки з причини невстановлення кредліміту. Подумав, що відлуп прийшов на етапі подачі заявки і треба чекати 30 днів після закриття першої всеможу. Тепер зрозуміло. По першому Вашому повідомленню не зрозумів, що відмова в видачі картки з причини невстановлення кредліміту. Подумав, що відлуп прийшов на етапі подачі заявки і треба чекати 30 днів після закриття першої всеможу. Тепер зрозуміло. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3330 З нами з: 06.03.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2776277727782779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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