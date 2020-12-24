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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:25
Re: ПУМБ
В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:34
Re: ПУМБ
как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:10
Re: ПУМБ
КБ за открытие карты
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